Festival del cinema di Cannes 2023, il programma dell'ultima giornata

In concorso

Jeunesse (Le Printemps) di Bing Wang è un documentario che racconta la vita di giovani ragazzi impiegati nella manifattura tessile vicino Shangai. In Concorso insieme a Kuru Otlar Ustune di Nuri Bigle Ceylan che segue un insegnante d’arte in un istituto di un piccolo villaggio in Anatolia. Quest’ultimo vuole trasferirsi a Instanbul, ma deve prima completare il suo ciclo di quattro anni di insegnamento. Un giorno lui e il suo collega vengono accusati di molestie da due studentesse. The Old Oak di Ken Loach è ambientato in un villaggio del nord-est dell’Inghilterra dove le miniere sono chiuse e i giovani stanno abbandonando la zona per cambiare vita. Le Retour di Caterine Corsini invece ritrova una quarantenne a Parigi che lavora per una ricca famiglia. Per lavoro si ritrova a trascorrere l’estate in Corsica con loro per prendersi cura dei bambini durante le vacanze. Questo viaggio le fa riaffiorare ricordi e le figlie condividono con lei esperienze e sentimenti avvicinandosi.