Ray Stevenson, l'attore morto a Ischia dopo un malore sul set

Stevenson si trovava sull'isola da qualche giorno per girare il film Cassino a Ischia, diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero, quando si è sentito male nel pomeriggio di sabato 20 maggio e si è reso necessario il ricovero nella struttura ospedaliera isolana. Le condizioni dell'attore, da subito apparse molto gravi, sono peggiorate la mattina di lunedì 22 maggio, causandone la morte.

I RUOLI PRINCIPALI

Nella carriera di Stevenson spiccano ruoli come quelli di Dragonet nel King Arthur di Antoine Fuqua, Porthos ne I Tre Moschettieri di Paul W.S. Anderson, Volstagg nella saga di Thor, Tito Pullo nella serie tv Roma. Stevenson aveva anche interpretato Frank Castle in Punisher - Zona di guerra di Lexi Alexander, film ispirato alla serie a fumetti Marvel. Il suo ultimo film è stato RRR, blockbuster indiano che ha avuto un grande successo di pubblico e critica, l'ultimo in tv la serie di Star Wars Ahsoka, in arrivo su Disney+.