Film stasera in TV da non perdere giovedì 4 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 4 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Confess, Fletch, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jon Hamm in una crime comedy. Un uomo cerca di discolparsi dopo essere stato accusato di omicidio.

#Iosonoqui, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Uno chef si innamora di una donna coreana conosciuta su Instagram e parte all’avventura.

Mister Felicità, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia che vede nel cast anche Diego Abatantuono.

Miss Detective, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sandra Bullock interpreta un detective di polizia che deve partecipare a Miss America in incognito per sventare un omicidio.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson in un’action-comedy. Una guardia del corpo accetta di proteggere un sicario, testimone contro un dittatore.

Prima pagina, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jack Lemmon e Walter Matthau in una commedia sul giornalismo in cui un condannato a morte si rifugia nella sala stampa del Palazzo di Giustizia.

Film romantico da vedere stasera in tv



Un principe tutto mio 4, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Quarto film della saga dei reali danesi, stavolta ambientata in Thailandia.

Ticket to Paradise, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

George Clooney e Julia Roberts in una commedia romantica. Un ex coppia di genitori separati cerca di far desistere la figlia dallo sposare un ragazzo a Bali.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson e Laurence Fishburne in un action. Per salvare alcuni minatori intrappolati alcuni camionisti devono attraversare un lago ghiacciato.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del fortunato Biancaneve e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1917, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

Film thriller da vedere stasera in tv



Non sono un assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Riccardo Scamarcio in un thriller. Il corpo di un giudice viene trovato senza vita e un suo amico-collega viene incriminato.

I programmi in chiaro



Un passo dal cielo 7, ore 21:25 su Rai 1

Torna la nota serie tv con protagonista ormai arrivata alla settima stagione.

I magnifici sette, ore 21:20 su Rai 2

Remake del notissimo film western, questa volta con protagonisti Denzel Washington e Chris Pratt.

Indovina chi viene a cena, ore 21:20 su Rai 3

Programma di Sabrina Giannini con inchieste sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

La matassa, ore 21:40 su Canale 5

Ficarra e Picone hanno a che fare con una matassa da sbrogliare, cioè il difficile rapporto tra due cugini.

Back To School, ore 21:20 su Italia 1

Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Faking it – Bugie o verità?, ore 21:25 su Nove

Format che ripercorre alcuni tra i casi giudiziari più famosi.