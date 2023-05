Gwyneth Paltrow, le pagelle agli ex

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Non passano certo inosservati gli amori di Gwyneth Paltrow, che prima di sposare il frontman dei Coldplay Chris Martin, padre dei due figli Apple e Moses, ha conquistato altri due irresistibili divi, Brad Pitt e Ben Affleck. In una puntata del podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper, l’attrice ha svelato i retroscena non solo romantici, ma anche piccanti, delle passate relazioni. La vincitrice del Premio Oscar per Shakespeare In Love ha innanzitutto confrontato i due ex storici Brad Pitt, con il quale dopo l’incontro sul set di Seven ha avuto una relazione tra il 1994 e il 1997, e Ben Affleck, suo fidanzato tra il 1997 e il 2000. “Con Brad c’era una sorta di chimica perfetta, tipo amore della vita, all’epoca, ma Ben era tecnicamente eccellente” ha detto Paltrow, che ha poi scherzato: “Non posso credere che mia figlia stia ascoltando queste parole in questo momento!”. Al di là delle performance tra le lenzuola, l’attrice ha poi lodato le doti recitative degli ex compagni: “Sono entrambi così talentuosi e Ben è anche un ottimo regista e autore, ma come attore devo dire Brad”.