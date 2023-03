Usa, travolto sugli sci da Gwyneth Paltrow, chiede 3,3 mln danni

Il processo ha avuto grande risonanza mediatica non solo per la popolarità dell'attrice ma anche per alcune sue uscite bizzarre. Come quando, a chi le chiedeva quale fosse stata la prima conseguenza dell'incidente, lei ha risposto ineffabile: "Ho perso una giornata e mezzo sugli sci".

Quasi 3,3 milioni di dollari. È il risarcimento chiesto a Gwyneth Paltrow dagli avvocati dell'uomo che ha citato in giudizio l'attrice per un incidente sugli sci. Terry Sanderson è un tecnico optometrista in pensione di 76 anni: sostiene che, in una giornata sulle nevi, in un elegante resort delle Montagne Rocciose nell'inverno del 2016, fu travolto dall'attrice, cadde a terra, riportò la rottura di quattro costole e soprattutto danni psicologici permanenti.

Le accuse di danni psicologici

Nelle sue accuse a Paltrow Sanderson ha parlato di "tre esperienze di pre-morte" che sarebbero legate al danno lasciato dall'incidente e che si sono riflesse in tre momenti in cui non ha potuto prendere "le giuste decisioni mediche", cosa che ha definito insolito nella sua personalità. Il primo è stato un blackout che è durato a lungo, il secondo è stato un momento in cui si e' tagliata una gamba danneggiando l'arteria femorale mentre tagliava una scatola di cartone, e l'ultimo e' stato un'overdose accidentale di ossicodone. "In questo momento in questo processo incolpi la signora Paltrow per queste tre esperienze di pre-morte?", ha chiesto l'avvocato dell'attrice di "Shakespeare in Love", Stephen Owen, a cui Sanderson ha risposto: "Si', è molto insolito per me non per prendere buone decisioni mediche".