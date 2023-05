Film stasera in TV da non perdere mercoledì 3 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 3 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Ticket to Paradise, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

George Clooney e Julia Roberts in una commedia romantica. Un ex coppia di genitori separati cerca di far desistere la figlia dallo sposare un ragazzo a Bali.

Masquerade – Ladri d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Thriller romantico francese in cui un ex ballerino mantenuto da una diva studia un piano per derubarla con una giovane truffatrice.

Film commedia da vedere stasera in tv



Prima pagina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jack Lemmon e Walter Matthau in una commedia sul giornalismo in cui un condannato a morte si rifugia nella sala stampa del Palazzo di Giustizia.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Security, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Marco D’Amore e Maya Sansa in un thriller tratto da un romanzo. Le telecamere di una sicurezza di una villa immortalano delle violenze da fermare.

Autumn in New York, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Drama con Richard Gere e Wynona Ryder. Un uomo si innamora di una donna con una malattia incurabile.

The God Commitee – La scelta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kelsey Grammer e Julia Stiles in un drama ospedaliero. Un comitato deve decidere a quale di tre pazienti donare un cuore nuovo.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hazzard, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film tratto dalla nota serie tv con due cugini che creano scompiglio in una contea.

Bullet Train, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Brad Pitt in un’avvincente commedia action. Un sicario sale su un treno per rubare una valigia ma scopre di essere circondato da criminali.

John Wick 3 - Parabellum, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves . Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



La guerra dei mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise in un film di Steven Spielberg. Un uomo deve difendere la sua famiglia da un’invasione aliena.

Film fantasy da vedere stasera in tv



A magical journey, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jean Reno in un’avventura fantasy. Un’orfana ha meno di un giorno per scoprire la verità sui suoi genitori.

I programmi in chiaro



Ulisse, il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Alberto Angela torna con il suo noto programma di divulgazione culturale e artistica.

Cuori e Delitti – Un romanzo fatale, ore 21:20 su Rai 2

Quando il suo ex è accusato della morte di una scrittrice, una donna cerca di scagionarlo.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Luce dei tuoi occhi, ore 21:20 su Canale 5

Fiction a tinte thriller con Anna Valle e Giuseppe Zeno come protagonisti.

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna, ore 21:20 su Italia 1

Johnny Depp e Orlando Bloom nel primo capitolo di una saga a sfondo marittimo e piratesco.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

A-Team, ore 21:30 su TV8

Remake cinematografico della nota serie tv statunitense, con Liam Neeson e Bradley Cooper.

La dura verità, ore 21:25 su Nove

Gerard Butler e Katherine Weigl in una commedia romantica. Una produttrice televisiva decide di seguire i consigli sentimentali di un esperto.