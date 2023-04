Kandahar, il trailer del nuovo film di Gerard Butler

kandahar, il trailer della pellicola

Azione, adrenalina e tanti inseguimenti. Il trailer di Kandahar mostra le prime immagini della pellicola con protagonista l’attore neozelandese. Come riporta Collider, il film vede Gerard Butler nei panni di Tom Harris, agente della CIA sottocopertura, in pericolo a causa dello svelamento della sua identità; l’unica via di salvezza per l'uomo e il suo interprete è il raggiungimento della città di Kandahar, distante quattrocento miglia.