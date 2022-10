Gerard Butler in vacanza a Firenze con la fidanzata Morgan Brown

La coppia ha scelto il capoluogo della Toscana per un weekend in Italia ed è stata subito intercettata dai paparazzi Condividi

Avvistamento vip a Firenze, dove Gerard Butler è stato intercettato insieme alla fidanzata Morgan Brown. A differenza di altri suoi colleghi, l'attore americano ha preferito non rendere noti i suoi spostamenti in Toscana, forse per non essere assediato dai fan durante le tranquille passeggiate a Firenze e nei dintorni, ma questo non ha però impedito gli avvistamenti in città e non solo insieme alla sua compagna.

Gerard Butler a Firenze approfondimento Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti all'Autogrill A “beccare” la coppia sono stati i paparazzi inglesi, che li hanno intercettati durante una romantica passeggiata in centro. I passanti hanno probabilmente fatto finta di ignorare la loro presenza, proprio per concedere la privacy che evidentemente stavano cercando, considerando anche che l’attore è stato avvistato con occhiali scuri e cappello in testa. Tuttavia, i paparazzi non hanno perso occasione per scattare qualche foto ai due, che durante la passeggiata si sono anche lasciati andare a qualche effusione. Innamorati e uniti come non mai, infatti, Gerard Butler e Morgan Brown hanno a lungo camminato mano nella mano, con dolci carezze e scambi di baci di quando in quando mentre passeggiavano tra i palazzi e le vetrine del centro storico di Firenze.

Vip in vacanza in Italia, da Russell Crowe ad Angelina Jolie Il Bel Paese resta gettonatissima meta vacanziera anche per questo 2022. Non solo per il grande pubblico della Penisola e i famosi personaggi nostrani, ma anche per i numerosi vip internazionali che in queste giornate di luglio hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni giorni di relax immersi nei paesaggi italiani più belli e suggestivi. Anche loro si sono fatti trasportare dalle nostre incredibili tradizioni Lavoro, ma anche vacanza: a Roma Russell Crowe si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope's exorcist diretto da Julius Avery. Nel frattempo però ha accompagnato la sua numerosa famiglia a visitare il Colosseo Lungo soggiorno in Italia per Angelina Jolie, che è impegnata con le riprese del suo nuovo film Without Blood tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Tra un set e l'altro però trova anche il tempo di qualche attimo di relax, tra cene con vista sul Colosseo e concerto dei Måneskin Relax all'isola d'Elba per Jared Leto tra sole, spiaggia, mare e tuffi. È stata proprio la star di Hollywood a condividere su Instagram un tuffo nel mare cristallino dell'isola toscana

Weekend vip per Firenze Ma Gerard Butler non è certo l'unico divo americano che ha deciso di trascorrere qualche giorno all'ombra di Palazzo Vecchio. In città, infatti, in quelle stesse ore c'era anche Patrick Dempsey, che però ha preferito condividere con i suoi fan la bellezza di Firenze, pubblicando una foto del Ponte Vecchio con una didascalia che lasciava pochi dubbi su dove si trovasse l'attore. "Morning in Florence", ha scritto Patrick Dempsey, dimostrando di apprezzare le straordinarie bellezze architettoniche che offre il capoluogo toscano. Ha comunicato di essere in Italia anche Emily Ratajkowski, che si è fotografata davanti a uno dei sovrappassi autostradali del gruppo Autogrill. Inutile dire che tra i fan è scattata la corsa per capire dove possa essere, e dove sia diretta, la popolare modella e influencer.