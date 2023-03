AKA, il trailer ufficiale del thriller Netflix con Eric Cantona

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film thriller con protagonista l’attore, dirigente sportivo ed ex calciatore francese. Con lui c'è l’attore francese Alban Lenoir, ex stuntman già apparso nei film Angel Face, L'erba cattiva, Gamberetti per tutti, Proiettile vagante e Bigbug. AKA uscirà il 28 aprile su Netflix

È uscito il trailer ufficiale di AKA, il film thriller di Netflix con protagonista l’attore, dirigente sportivo ed ex calciatore francese Éric Cantona. Uscirà il 28 aprile su Netflix e mostrerà l’ex calciatore del Manchester United Eric calato nel ruolo per lui inedito in un film action thriller in cui un agente speciale si ritroverà di fronte a un dilemma morale.

Si tratta di un intenso film d'azione in cui l'agente delle forze speciali che si infiltrerà sotto copertura in un'organizzazione criminale è interpretato da Alban Lenoir, ex stuntman già apparso nei film Angel Face, L'erba cattiva, Gamberetti per tutti, Proiettile vagante e Bigbug. Il suo personaggio inaspettatamente stringerà amicizia con il figlioletto del boss.

L'agente speciale, di solito inflessibile e dalla morale ferrea, si ritroverà a vacillare di fronte a un bivio. Il dilemma morale che dovrà fronteggiare deriva proprio da quell’inatteso rapporto con il bambino.

In AKA Lenoir recita a fianco della stella del calcio, oggi diventata attore, Cantona.



Un thriller crudo che racconta la nascita di sentimenti tanto inattesi quanto intensi A dirigere AKA c’è Morgan S. Dalibert, che ha lavorato anche alla sceneggiatura assieme allo stesso protagonista del film, Alban Lenoir.

Il cast vede al fianco dei due protagonisti, Lenoir e Cantona, anche Sveva Alviti, Saïdou Camara, Noé Chabbat, Thibault de Montalembert, Lucille Guillaume, Vincent Heneine, Kevin Layne, Alban LenoirAdam Franco, Nathalie Odzierejko e Philippe Résimont.

Eric Cantona si è dato al cinema francese dall’inizio degli anni Duemila Soprannominato King Eric o The King, Eric Cantona è ricordato principalmente per i suoi trascorsi nel Manchester Utd, squadra in cui ha giocato dal 1992 al 1997 (anno in cui si ritirò, a 31 anni non ancora compiuti). È universalmente riconosciuto come il protagonista della rinascita sportiva del club di Manchester degli anni Novanta.

Dopo il ritiro dall'attività agonistica, Cantona si è dedicato al cinema francese, prima come attore e poi anche come regista. L’esordio nella settima arte è avvenuto come interprete, poi nel 2002 si è seduto sulla sedia da director dirigendo un cortometraggio dal titolo Apporte-moi ton amour.

Non solo cinema francese: Cantona ha recitato anche in film di Hollywood Al di fuori dei confini del suo Paese natio (la Francia), Cantona ha ricoperto il ruolo dell'ambasciatore francese nel film Elizabeth, con protagonista Cate Blanchett. E anche se all'interno dei confini della sua nazione, ricordiamo che l'ex calciatore ha recitato anche nella pellicola francese Le Deuxieme souffle al fianco di niente po' po' di meno che Monica Bellucci. Nel 2008 è tornato a Manchester come produttore e attore del film Il mio amico Eric di Ken Loach, una pellicola dedicata ai tifosi del Manchester Utd.

Dal suo ritiro in poi Cantona è stato protagonista di diversi spot pubblicitari, soprattutto per la Nike. Era nel primo spot insieme a Ronaldo, Paolo Maldini, Rui Costa, Luís Figo, Patrick Kluivert e Edgar Davids, quando devono affrontare in campo le forze del Male in un'arena simile al Colosseo.

Nel 2014 recitò con Mads Mikkelsen nel western danese The Salvation, diretto da Kristian Levring e presentato fuori concorso al Festival di Cannes.

Il 31 gennaio 2020 è uscito il videoclip del singolo Once del cantante Liam Gallagher, con protagonista Cantona nel ruolo di un sovrano (mentre Gallagher interpreta il suo maggiordomo e autista).

È comparso anche nel film del 2014 The Salvation e e nella serie TV del 2020 Lavoro a Mano Armata, quest'ultima uscita su Netflix.



