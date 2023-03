Film stasera in TV da non perdere mercoledì 29 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 29 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in tv



War – La guerra desiderata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Edoardo Leo e Miriam Leone in una war-dramedy. La guerra tra Italia e Spagna unisce le vite di un allevatore e della figlia di un politico.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Karate Kid – Per vincere domani, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ralph Macchio in un film ormai storico. Un ragazzino vessato dai bulli viene istruito da un anziano maestro alle arti marziali.

Tra due mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Juliette Binoche in un film di denuncia. Una giornalista in crisi diventa addetta alla pulizia nei traghetti e scopre una difficile realtà sociale.

Call Jane, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Elizabeth Banks e Sigourney Weaver in un drama. Vedendosi negata la possibilità di interrompere una gravidanza a rischio, una donna contatta un’organizzazione clandestina.

Film commedia da vedere stasera in tv



Irrational Man, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Joaquin Phoenix ed Emma Stone in un film di Woody Allen. Una studentessa si invaghisce di un professore in piena crisi esistenziale.

Benvenuto presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Bisio in una commedia in cui un uomo, per caso, diventa Presidente del Consiglio.

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart in una commedia d’azione. Un agente CIA vittima di bullismo in passato recluta il bullo per una missione.

Film romantico da vedere stasera in tv



Marry Me – Sposami, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez e Owen Wilson in una commedia romantica. Tradita dall’uomo che sta per sposare, una famosa cantante decide di convolare a nozze con uno sconosciuto.

Film di azione da vedere stasera in tv



Ambulance, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jake Gyllenhaal in un film d’azione diretto da Michael Bay. Un reduce di guerra e suo fratello fuggono a bordo di un’ambulanza dopo aver rapinato una banca.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Viaggio al centro della Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser nel remake di un film degli anni ’50. Tre esploratori si avventurano nella superficie terrestre.

Film thriller da vedere stasera in tv



London Boulevard, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film con Colin Farrell e Keira Knightley. Un’attrice assume un ex criminale come guardia del corpo.

Film biografico da vedere stasera in tv



Una squadra di 12 orfani, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Luke Wilson e Martin Sheen in una pellicola biografica. Una squadra di football in Texas attira l’attenzione del presidente Roosvelt.

I programmi in chiaro



I cacciatori del cielo, ore 21:25 su Rai 1

La nascita dell’aviazione italiana raccontata attraverso le gesta di tre uomini con la passione per il volo.

Piacere, sono un po’ incinta, ore 21:20 su Rai 2

Jennifer Lopez interpreta una donna che vuole avere figli e utilizza l’inseminazione artificiale.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

La tv dei 100 e uno, ore 21:20 su Canale 5

Piero Chiambretti alla conduzione di uno show in cui i protagonisti sono bambini talentuosi.

Mission: Impossible – Rogue Nation, ore 21:20 su Italia 1

Altro capitolo (il quinto) della saga di Mission: Impossible con l’onnipresente Tom Cruise.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Mai Stati Uniti, ore 21:25 su Nove

Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini in una commedia. Cinque persone scoprono di avere la stessa eredità e devono recarsi in Arizona.