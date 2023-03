Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, il trailer

Il nuovo film Original italiano con Lillo Petrolo e Carolina Crescentini, prodotto da YOUNUTS, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 6 aprile.

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha svelato oggi il trailer e il poster del film Original italiano Grosso guaio all’Esquilino: La leggenda del Kung Fu, con Lillo Petrolo e Carolina Crescentini, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli. Il film è diretto da Younuts e prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Nasce da un’idea di Alessandro Logli.