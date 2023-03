Gli sceneggiatori della pellicola hanno confermato che il personaggio è gay: “È stato solo accennato nel primo film” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “La novità del sequel è che ci sarà maggiore chiarezza sul fatto che Pedro è gay", così, lo sceneggiatore Henry Gayden, ha parlato di Shazam! Fuoria degli dei in un'intervista con il co-sceneggiatore del film Dc Comics, Chris Morgan. ”Questo dettaglio è stato solo accennato nel primo film”, come ha spiegato Gayden, ma “ho pensato che fosse davvero importante portarlo in primo piano adesso". Pedro Peña, interpretato da Jovan Armand e DJ Cotrona, ha accennato brevemente alla sua sessualità in una scena di Shazam! dopo che i bambini vengono teletrasportati in uno strip club. Quando se ne vanno, Pedro osserva: "Non fa per me".

Shazam! Furia degli Dei: di cosa parla approfondimento Shazam! Furia degli dei, Levi contro antiche divinità nel trailer Il sequel di Shazam del 2019 è il primo di quattro film DCEU in arrivo nel 2023, nelle sale il 17 marzo, seguito da The Flash (16 giugno), Blue Bettle (18 agosto) e Aquaman 2 (25 dicembre). Zachary Levi ritorna come eroe protagonista, il supereroe adulto in cui Billy Batson si trasforma, dopo aver ricevuto incredibili poteri da un mago nell'originale Shazam! del 2019! Il trailer inizia con Kalypso (Lucy Liu) che atterra su un campo da baseball vuoto prima di evocare un'enorme creatura dal terreno che devasta il campo da baseball. “Andiamo in guerra. Così annienteremo tutto”, dice Hespera (Helen Mirren), mentre si susseguono immagini di distruzione in tutta la città. "I campioni di questo reame non possono fermarci”, esclama Hespera. “Hai un’aria molto minacciosa, è giusto che tu lo sappia”, dice Shazam, prima che una Hespera arrabbiata lo colpisca a calci.

Cosa sappiamo dal trailer? GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Gli amici di Shazam appaiono nel trailer nelle loro forme di eroi adulti, interpretati da Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler e D.J. Cotrona. “Dei bambini hanno rubato il potere degli dei. Tu lo strappasti a nostro padre!”, dice Hespera, mentre Shazam scherza, "Ok, dovrei prendere qualche appunto, che dici?”. Il mago che ha dato a Shazam i suoi poteri gli dice: "Il tuo mondo non sopravviverà”, mentre Shazam sfida le Figlie di Atlante. Quindi attacca Kalypso mentre questa è a cavallo di un grande drago scherzando: "Ehi Khaleesi!", prima di speronarla contro un grande grattacielo. Il trailer offre anche uno sguardo al nuovo personaggio di Rachel Zegler che sembra avere poteri propri, anche se al momento ancora si sa poco di lei. Successivamente la vediamo in un costume Shazam tutto suo, mentre l’eroe protagonista si avvicina al mago, chiedendogli di riprendersi i suoi poteri. Il mago però si rifiuta, poichè "ha passato millenni in cerca di un degno campione". Il trailer di Shazam! Furia degli Dei si conclude con una serie di scene d'azione avvincenti e uno scontro a dir poco epico che anticipa una resa dei conti definitiva. “Abbiamo un compito, salvare il mondo”.