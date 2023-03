Miley Cyrus, il teaser del film speciale sul nuovo album

Approfondimenti

Dalla lunga chioma bionda con frangetta di Hannah Montana, ai capelli a caschetto e poi quasi rasati dei primi concerti. E ancora: dalle felpe oversize, ai mini completi di pelle, dal trucco acqua e sapone a quello quasi gotico. Miley Cyrus è un’icona di stile , camaleontica, sempre diversa, a volte estrema. Per i 30 anni della cantante, ripercorriamo i suoi look più belli, iconici e irriverenti

Sono gli anni del primo, grande successo per Cyrus che grazie al personaggio di Hannah Montana diventa sempre più popolare e inizia a esibirsi in tutto il mondo. Jeans e maglie strappate, minigonne e calzettoni sono gli elementi ricorrenti dei suoi look. Nella foto: la pop star in un concerto del 2008