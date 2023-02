Film stasera in TV da non perdere domenica 26 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Nessuno mi può giudicare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Raoul Bova, Paola Cortellesi e Rocco Papaleo in una commedia. Una donna asfissiata dai debiti dopo la morte del marito decide di diventare una escort.

Vicky e il suo cucciolo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Toccante storia di amicizia tra una ragazzina muta e un cucciolo di lupo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino – Parte III, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Terzo e ultimo capitolo della saga de Il Padrino, con Al Pacino e Francis Ford Coppola alla regia.

L’arte di vincere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Brad Pitt e Jonah Hill in un biopic sul baseball. Un manager inventa un metodo rivoluzionario per rifondare una squadra nonostante un budget ridotto.

The Experiment, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Adrien Brody e Forest Withaker in una sconvolgente storia. Ventisei uomini accettano di partecipare a uno studio psicologico all’interno di un carcere.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Blake Lively in una love story soprannaturale di una donna che smette di invecchiare.

La ragazza di Stillwater, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

Brado, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kim Rossi Stuart regista e protagonista di un drama-western. Un giovane torna a casa per aiutare il padre ad addestrare un cavallo.

Film di azione da vedere stasera in tv



Shazam!, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film tratto dai fumetti DC Comics con Zachary Levi. Un bambino viene scelto da un mago per custodire poter incredibili.

Hazzard, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film tratto dalla nota serie tv con due cugini che creano scompiglio in una contea.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Chris Hemsworth e Tom Holland in un film che ripercorre la vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Cattivissimo Me 2, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Secondo film della saga con il doppiaggio italiano di Max Giusti. Gru deve sconfiggere il temibile El Macho.

I programmi in chiaro



Resta con me, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Arca in una serie tv. Un vice questore deve combattere il crimine e riconquistare sua moglie.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Red 2, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del film con Bruce Willis, John Malkovich ed Helen Mirren. Frank Moses riunisce i colleghi per rintracciare un congegno nucleare scomparso.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Sento la terra girare, ore 21:25 su Nove

Spettacolo teatrale di Teresa Mannino ispirato, come sempre, alla sua Sicilia.