Educazione Fisica, trailer del film di Stefano Cipani con Santamaria

È uscito il trailer ufficiale di Educazione Fisica, il film diretto da Stefano Cipani che vanta un cast a dir poco stellare. La pellicola, in arrivo nelle sale il prossimo 16 marzo, riunisce sullo stesso set Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria. È tratto dal testo teatrale La Palestra di Giorgio Scianna e si basa su una sceneggiatura firmata da Damiano e Fabio D'Innocenzo. Educazione Fisica, presentato alla Festa del Cinema di Roma, vede Cipani tornare dietro la cinepresa, affiancato dal direttore della fotografia Fabio Cianchetti. La scenografia è a cura di Ivana Gargiulo, i costumi sono di Catia Dottori e il montaggio è di Jacopo Quadri.

La trama



approfondimento

Educazione Fisica racconta dei genitori di tre alunni che vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia. Il motivo? È accaduto un fatto grave, di cui i loro figli (che frequentano la terza media) sono i responsabili. Tuttavia per i genitori sarà difficile sia da credere che da accettare. La palestra si tramuterà in un'aula di tribunale improvvisata, dove andrà in scena un processo per tentare di smentire il tutto, nascondendo la verità.

I personaggi

Franco è il padre di Cristian. Compra e vende immobili e ha una relazione clandestina con Carmen, la madre di Giordano.

Aldo e Rossella, lui addetto all'accoglienza in un ospedale, sono i genitori adottivi di Arsen, un ragazzino di origine africana.

Per questi genitori la preside (interpretata da Giovanna Mezzogiorno) ha una notizia scioccante: una compagna di scuola dei loro figli li accusa di averla assalita e stuprata nella palestra, quella stessa palestra in cui i genitori sono arrivati a colloquio. I genitori passeranno dall'essere increduli al volere con tutte le forze salvare i propri figli, a ogni costo.

La forza di questo film è la premessa poco plausibile, o meglio: totalmente deprecabile. Parliamo infatti di una preside che, invece di rivolgersi immediatamente alle autorità come dovrebbe fare una persona nel suo ruolo, si rivolge ai genitori dei responsabili di quel crimine, con il rischio di inquinamento delle prove e delle testimonianze dei minori.



