Film stasera in TV da non perdere sabato 18 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 18 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Rogue Hostage, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

John Malkovich e Tyrese Gibson in un action. Un ex marine viene preso in ostaggio da alcuni terroristi insieme a sua figlia.

Lone survivor, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Eric Bana e Mark Wahlberg in un film tratto da una storia vera. Quattro Navy Seal devono sopravvivere in Afghanistan.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Film commedia da vedere stasera in tv



Pixels, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia fantascientifica con Adam Sandler. Una razza aliena giunge sulla Terra mettendo in atto le dinamiche dei videogiochi. Alcuni nerd dovranno salvare il pianeta.

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una commedia italiana. Un giornalista segue un corso per riconquistare la sua ex.

Film romantico da vedere stasera in tv



Quando l’amore bussa in ufficio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rilettura moderna di un romanzo di Jane Austen. La vita di ragazza cambia con l’arrivo del suo nuovo capo ed ex fidanzato.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek – Il futuro ha inizio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

J.J. Abrams firma il primo capitolo della trilogia reboot di Star Trek, con Chris Pine e Zachary Quinto.

Film western da vedere stasera in tv



Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Pedro galletto coraggioso: missione Africa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel animato del film sul simpatico pennuto.

Film thriller da vedere stasera in tv



Ai confini del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Edoardo Pesce e Massimo Popolizio in un thriller Sky Original. Due carabinieri devo indagare su due ragazzi scomparsi dopo un rave party.

Elle, ore 21:15 su Sky Cinema Drama

Isabelle Huppert nel film di Paul Verhoeven. Una donna è costretta a iniziare un gioco pericoloso per scoprire chi l’ha violentata.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il ritratto del Duca, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jim Broadbent ed Helen Mirren in un film biografico. Un tassista inglese ruba un prezioso quadro e chiede al governo un riscatto inconsueto.

I programmi in chiaro



Tale e quale Sanremo, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance, stavolta a tema Sanremo.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv creata da Dick Wolf con Sela Ward e Jeremy Sisto.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

I due superpiedi quasi piatti, ore 21:20 su Rete 4

Bud Spencer e Terence Hill interpretano due ladri dal cuore buono che si ritrovano casualmente arruolati in polizia.

C’è posta per te, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi torna con C’è posta per te, format televisivo che aiuta il confronto tra persone tramite l’espediente della posta.

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:20 su Italia 1

Rivisitazione della fiaba di Biancaneve con Chris Hemsworth, Kristen Stewart e Charlize Theron come protagonisti.

La grande fuga, ore 21:15 su La7

Steve McQueen in un film cult. Un gruppo di prigionieri progetta la fuga da un campo di concentramento.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Frecciarossa Final Eight 2023, ore 20:45 su Nove

Anche quest’anno ecco le final eight della Coppa Italia di basket.