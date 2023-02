Film stasera in TV da non perdere giovedì 16 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in tv



King Kong, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Peter Jackson dirige Naomi Watts e Jack Black nella sua trasposizione cinematografica sul gigantesco gorilla.

The Twilight Saga: Breaking Dawn, parte 1, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Prima parte dell’ultimo film della saga di Twilight con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il petroliere, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film da Oscar con prestazioni mostruose da parte di Daniel Day Lewis e Paul Dano.

Prove d’accusa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sean Penn e William Hurt in un dramma giudiziario. Un avvocato scopre una strana coincidenza legata a un incidente.

Io e Lulù, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Channing Tatum in un road movie. Un ex ranger deve trasportare un cane al funerale del suo padrone.

Film commedia da vedere stasera in tv



Chi ha incastrato Babbo Natale?, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Siani, Christian De Sica e Diletta Leotta in una commedia natalizia. Per far fallire Babbo Natale, un’azienda infiltra un truffatore al Polo Nord.

C’era una volta il crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della saga comedy con Marco Giallini, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Film romantico da vedere stasera in tv



Il materiale emotivo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sergio Castellitto, Berenice Bejo e Matilda De Angelis in una pellicola romantica.

Secret Love, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Dramma romantico con Olivia Colman e Colin Firth. Una cameriera incontra di nascosto il suo amante, che sta per sposare un’altra donna.

Film di azione da vedere stasera in tv



Faster, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dwayne “The Rock” Johnson è un ex carcerato che cerca i responsabili della morte di suo fratello.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Crimes of the future, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen e Lea Seydoux in un film in cui un performer che può sviluppare nuovi organi interni si esibisce per il pubblico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Johnny Depp nella storia vera di Jimmy Bulger, uno dei criminali più ricercati d’America.

I programmi in chiaro



Che Dio ci aiuti 7, ore 21:20 su Rai 1

Settima stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

Anna, ore 21:20 su Rai 2

Una donna dal passato difficile viene reclutata nel KGB come sicario.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:20 su Italia 1

Sesto capitolo della saga di Harry Potter, con forze oscure che minacciano il mondo dei babbani.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Juventus-Nantes su TV8

Gara d’andata degli spareggi di Europa League tra italiani e francesi.

Tutte contro di lui – The other woman, ore 21:25 su Nove

Una donna scopre che il suo compagno è sposato e si mette in contatto con l’amante. Scoprirà altri scheletri nell’armadio.