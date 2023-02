Tom Holland sarà ancora Spider-Man nel nuovo film in produzione

Al via la produzione del quarto film con Tom Holland nei panni di Spider-Man. Variety ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Kevin Feige a Entertainment Weekly in merito all’andamento dei lavori.

Dopo lo straordinario successo di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland interpreterà nuovamente il supereroe. Kevin Feige ha confermato la presenza dell’attore britannico fornendo anche un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori: “Tutto ciò che dirò è che abbiamo una storia”.

approfondimento

Spider-Man: No Way Home, il trailer della More Fun Stuff Version

Il debutto di Tom Holland (FOTO) nei panni di Spider-Man avvenne nel 2017 con Spider-Man: Homecoming, in grado di incassare oltre 880 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Due anni dopo fu la volta Spider-Man: Far from Home e nel 2021 di Spider-Man: No Way Home, divenuto ad oggi il settimo maggior incasso di sempre nella storia della settima arte con oltre 1.900.000 di dollari.