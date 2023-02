Film stasera in TV da non perdere domenica 12 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 12 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



La mia banda suona il pop, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Christian De Sica e Diego Abatantuono in una commedia di Fausto Brizzi. Una nota band anni ’80 si riunisce one night only a San Pietroburgo.

Ricomincio da me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez in una commedia sulla voglia di riscatto. A causa di un curriculum falso, una quarantenne ottiene il lavoro dei suoi sogni ma dovrà combattere per mantenerlo.

Ghostbusters – Gli acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Storico film con Dan Aykroyd, Bill Murray e Harold Ramis. Alcuni amici scienziati scoprono di poter catturare in fantasmi e si mettono in società.

Forrest Gump, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Straordinario classico con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo problematico che però riuscirà a vivere un’esistenza incredibile.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Firestarter, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Zac Efron in un remake tratto da un romanzo di Stephen King. Una bambina di 11 anni con poteri viene braccata da un killer e dal Governo.

Film di azione da vedere stasera in tv



Top Gun: Maverick, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sequel del film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Maverick ritorna per addestrare nuove reclute.

I mercenari 3, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo film della notissima saga action con Sylvester Stallone, Mel Gibson, Ronda Rousey e Jason Statham.

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Nanny McPhee – Tata Matilda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Emma Thompson e Colin Firth in una commedia fantasy. Un vedovo si rivolge a una governante molto speciale per badare ai suoi figli.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il Kaiser – Franz Beckenbauer, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic Sky Original che racconta l’ascesa del fortissimo giocatore di calcio tedesco.

I programmi in chiaro



Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:20 su Rai 1

Luisa Ranieri e Lunetta Savino in una serie tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:20 su Canale 5

Omar Sy in un’emozionante pellicola record di incassi. La vita di un uomo viene sconvolta dall’arrivo di una figlia.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ore 21:20 su Italia 1

Spinoff della nota saga con Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham protagonisti.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Terrybilmente divagante, ore 21:25 su Nove

Teresa Mannino racconta in uno spettacolo teatrale il tema delle differenze geografiche e sociali.