Film stasera in TV da non perdere mercoledì 1 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

Film thriller da vedere stasera in tv



The Game – Nessuna regola, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Michael Douglas e Sean Penn in un film di David Fincher. Un gioco di ruolo si trasforma in un incubo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Rosamunde Pike e David Oyelowo in una storia d’amore interrazziale, in cui il principe della Botswana sposa una donna inglese.

Neverland – Un sogno per la vita, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic con Johnny Depp e Kate Winslet sullo scrittore che ha creato la leggendaria storia di Peter Pan.

Film commedia da vedere stasera in tv



#Iosonoqui, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Uno chef si innamora di una donna coreana conosciuta su Instagram e parte all’avventura.

I delitti del BarLume, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

The Wolf of Wall Street, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Leonardo DiCaprio nel film di Martin Scorsese sulla folle storia del broker Jordan Belfort.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hard Kill, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bruce Willis è un miliardario che deve salvare la figlia da un gruppo di terroristi.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Seven Sisters, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Noomi Rapace e Willem Dafoe in una pellicola di fantascienza. In un futuro distopico, 7 sorelle gemelle vivono in clandestinità per non farsi scoprire dal Governo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



La bussola d’oro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Daniel Craig e Nicole Kidman in un film tratto da un noto romanzo.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Jurassic World – Il dominio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Chris Pratt e Sam Neill nel terzo capitolo della nuova trilogia della saga, il sesto film in assoluto.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Il nemico alle porte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jude Law ed Ed Harris in un war movie. Due abili cecchini si sfidano nel corso della battaglia di Stalingrado.

Film horror da vedere stasera in tv



The Conjuring – Per ordine del diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Patrick Wilson e Vera Farmiga nella storia vera di due demonologi che si vogliono scagionare dall’accusa di omicidio di un ragazzo posseduto.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

La porta rossa 3, ore 21:20 su Rai 2

Lino Guanciale ed Gabriella Pession nella terza stagione della serie.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Roma-Cremonese, ore 21:00 su Canale 5

Gara di Coppa Italia tra la squadra di Mourinho e quella di Ballardini.

Nanny McPhee – Tata Matilda, ore 21:20 su Italia 1

Emma Thompson e Colin Firth in una commedia fantasy. Un vedovo si rivolge a una governante molto speciale per badare ai suoi figli.

Il giovane Hitler, ore 21:15 su La7

Robert Carlyle protagonista del biopic sugli anni giovanili del leader nazista Adolf Hitler.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8

Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Il patriota, ore 21:25 su Nove

Un ex combattente deve impugnare nuovamente le armi dopo la scomparsa del figlio.