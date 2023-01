Film stasera in TV da non perdere lunedì 30 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go

Film commedia da vedere stasera in tv



Siccità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Grande cast corale nel nuovo film di Paolo Virzì. In una Roma in cui non piove da anni si incrociano i destini di svariati individui.

Gambit, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Colin Firth e Cameron Diaz in una heist comedy. Un curatore di mostre organizza una truffa ai danni dell’uomo più ricco d’Inghilterra.

Vizi di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jennifer Aniston e Kevin Costner in una commedia romantica prodotta da George Clooney.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Per niente al mondo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Guido Caprino interpreta uno che viene incarcerato con l’accusa di associazione a delinquere.

Film romantico da vedere stasera in tv



Words and Pictures, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Clive Owen e Juliette Binoche in una storia d’amore. Due docenti si sfidano nelle loro materie davanti agli studenti.

Film di azione da vedere stasera in tv



Il giustiziere della notte, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



After Earth, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e il figlio Jaden in un film in cui la Terra è diventato un pianeta ostile e selvaggio.

Film western da vedere stasera in tv



Django Unchained, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz in un film di Quentin Tarantino. Un ex schiavo deve salvare sua moglie.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Il mago di Oz, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film cult tra il musical e fiabesco con Judy Garland. Una ragazzina si ritrova in un posto popolato da personaggi surreali.

Film thriller da vedere stasera in tv



Una donna promettente, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Carey Mulligan in un thriller sul tema della violenza sessuale. Una donna cerca di vendicare l’amica violentata con una elaborata strategia.

I programmi in chiaro



Black Out – Vite sospese, ore 21:25 su Rai 1

Alessandro Preziosi in un mistery drama ambientato in un albergo in Trentino.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

Max Giusti alla conduzione di un format in cui il capo di un’attività controlla l’andamento della sua azienda tramite travestimenti.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Fast & Furious 8, ore 21:20 su Italia 1

Ennesimo capitolo della saga con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

E venne il giorno, ore 21:30 su TV8

Mark Wahlberg in un film di M. Night Shyalaman. La scomparsa delle api genera una catastrofe planetaria che porta le persone al suicidio.

Ex – Amici come prima, ore 21:25 su Nove

Sequel del primo film a regia di Fausto Brizzi, con Alessandro Gassmann e Ricky Memphis tra gli altri.