Film stasera in TV da non perdere domenica 22 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 22 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Focus – Niente è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Will Smith e Margot Robbie in una commedia d’azione. Un truffatore insegna i trucchi del mestiere a una ragazza della quale poi si innamora.

Solo gli amanti sopravvivono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tilda Swinton e Tom Hiddleston sono due amanti immortali in un mondo in decadenza.

Brothers, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tobey Maguire, Natalie Portman e Jake Gyllenhaal in un dramma. Il fratello di un ufficiale disperso in guerra lega con la suocera e sconvolge gli equilibri familiari.

The God Commitee – La scelta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kelsey Grammer e Julia Stiles in un drama ospedaliero. Un comitato deve decidere a quale di tre pazienti donare un cuore nuovo.

Film commedia da vedere stasera in tv



Marylin ha gli occhi neri, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Stefano Accorsi e Miriam Leone sono due persone di un centro di riabilitazione che vengono incaricate di gestire un ristorante.

Miami Beach, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia di Carlo Vanzina ambientata tra le spiagge della Florida.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hurricane – Allerta uragano, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action in cui un gruppo di criminali vuole sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere una spettacolare rapina.

The Equalizer – Il vendicatore, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Fortunato film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per salvare una giovane prostituta.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Ritorno al Futuro – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo film della trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015.

Water Horse – La leggenda degli abissi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura fantasy dai creatori de “Le cronache di Narnia”. Un bambino fa amicizia con un cavallo acquatico nei pressi di un lago.

Film thriller da vedere stasera in tv



L’uomo del labirinto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Donato Carrisi dirige Toni Servillo e Dustin Hoffman in un film tratto da un suo omonimo romanzo.

I programmi in chiaro



Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:20 su Rai 1

Luisa Ranieri e Lunetta Savino in una serie tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Thor: Ragnarok, ore 21:20 su Canale 5

Terzo capitolo della saga di Thor, che stavolta dovrà scongiurare il Ragnarok e combattere la sorella Hela.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:20 su Italia 1

Aldo, Giovanni e Giacomo in uno dei loro film più recenti, che affronta a suo modo il tema della crisi economica.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.