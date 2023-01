JUNG_E, il trailer dell’ultimo film di Kang Soo-yeon

Cinema

Jurassic World – Il dominio : dal 1 gennaio su Sky. Quattro anni dopo la distruzione dell’Isola Nublar i dinosauri si aggirano nel mondo degli uomini. La multinazionale Biosyn si occupa di raccogliere esemplari allo stato brado per confinarli in un’area nelle Dolomiti, dove studiare nuove possibilità di cura delle malattie attraverso la manipolazione del DNA

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: dal 6 gennaio su Sky. Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un gruppo di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo, ma partecipa al colloquio senza successo. Per ripicca, ruba una potente pietra dello zodiaco guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato