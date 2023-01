I Delitti del BarLume” compie 10 anni: stasera in tv il primo episodio

5/13 Fonte: Paolo Ciriello

Enrica Guidi in foto tratta dalla prima storia intitolata "Indovina chi?" Le altre due storia sono “Resort Paradiso” ed “E allora zumba”. E’ possibile vedere I Delitti del BarLume 2023, oltre che in tv su Sky Cinema, anche in streaming su NOW.. Disponibile anche on demand

The Last of Us, il trailer della serie dal 16 gennaio su Sky