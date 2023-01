Pattini d’argento è un film russo del 2020 ispirato al popolare romanzo ottocentesco firmato da Mary Mapes Dodge. Questa versione presenta alcune variazioni rispetto alla storia originale, prima fra tutte l’ambientazione. Le vicende si svolgono in Russia, per la precisione a San Pietroburgo, mentre nel libro di Mary Mapes Dodge nei Paesi Bassi. È stata una scelta produttiva, essendo un film realizzato in Russia, che non modifica comunque il senso della storia, che si ispira liberamente anche a un altro capolavoro narrativo, Romeo e Giulietta.

La trama di Pattini d’argento

Il film è ambientato a San Pietroburgo nel Natale del 1899. Gli inverni sono sempre molto freddi da quelle parti e così tutto si trasforma in un paesaggio incantato. La soffice coltre bianca di neve ricopre i tetti dei palazzi del centro storico e i canali della città si sono trasformati in strade di ghiaccio lungo le quali pattinare per spostarsi da un lato all’altro della città o, semplicemente, divertirsi. Il protagonista di questa storia è un umile e giovane fattorino di nome Matvej, che lavora in un panificio cittadino. Non possiede niente se non un paio di pattini d’argento che erano appartenuti a suo padre. Matvej perde il lavoro ed è costretto a unirsi a una banda di borseggiatori cittadini e così, quasi per scommessa, una notte entra nella proprietà di un ufficiale e qui incontra Alisa, la sua triste figlia, bellissima ragazza costretta a sottostare a regole molto rigide dai suoi genitori. Quell’incontro cambierà per sempre la vita di entrambi, il cui rapporto viene fortemente osteggiato dalla famiglia di lei.