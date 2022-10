Rapiniamo il Duce, Netflix pubblica un video del dietro le quinte

Netflix ha pubblicato un nuovo video che ci porta dietro le quinte del film di Renato De Maria Condividi

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, il film Rapiniamo il Duce di Renato de Maria è disponibile dal 26 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno e Isabella Ferrari sono tra i protagonisti di questo film pop che propone una storia alternativa sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Netflix ci mostra alcune immagini dietro le quinte del film in un reel pubblicato su Instagram.

Rapiniamo il Duce, la sinossi ufficiale approfondimento Rapiniamo il Duce, il trailer del film Netflix Milano, aprile 1945. Siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie. Nel caos della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un’unica legge morale: la sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l’unico locale notturno rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano – nella “Zona Nera” - in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi sfuggire l’occasione della vita - il colpo più ambizioso della Storia - e decide perciò di mettere in atto un’impresa folle: rapinare il Duce.

Dietro le quinte del film Rapiniamo il Duce GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Netflix ha pubblicato online un breve reel che ci fa curiosare dietro le quinte di Rapiniamo il Duce, mostrando alcuni momenti di making of del film. Il video, diviso in due parti, mette a confronto alcune scene finalizzate che possiamo vedere nel film finito disponibile su Netflix e come sono state realizzate. De Maria a lavoro con il team artistico e creativo per realizzare quello che molti hanno definito il Bastardi senza Gloria italiano.