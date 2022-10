Film stasera in TV da non perdere lunedì 17 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 17 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografico da vedere stasera in tv



King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biopic su Richard Williams, padre delle famose tenniste, con Will Smith premiato per l’Oscar per il ruolo.

King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:45 su Sky Cinema Collection

King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film commedia da vedere stasera in tv



Notti in bianco, baci a colazione, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Francesco Mandelli dirige Ilaria Spada in una commedia. Un architetto diventa un noto fumettista ma la sua vita si riempie di imprevisti.

Matrimonio a Parigi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi e Biagio Izzo interpretano un incallito evasore fiscale e un integerrimo finanziere che si “scontrano” in Francia.

Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia sugli stereotipi in un cui una famiglia viene sconvolta dalla conversione all’Islam della figlia.

Film di azione da vedere stasera in tv



Killer elite, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Robert De Niro e Jason Statham in un thriller misto ad azione. Un ex killer torna in azione per salvare un amico.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



A-X-L: un’amicizia extraordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un giovane biker si imbatte in un cane robot in fuga dagli scienziati che lo hanno creato per scopi militari.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Big Fish – Le storie di una vita incredibile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ewan McGregor in un fantasy di Tim Burton. Un uomo in punto di morte rivede il figlio che non condivide la sua immaginazione.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Exodus – Dei e re, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christian Bale e Joel Edgerton in un kolossal biblico diretto da Ridley Scott sulla vicenda di Mosè.

Film thriller da vedere stasera in tv



Cella 211, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller spagnolo in cui una guardia carceraria rimane coinvolta in una rivolta e deve fingersi un detenuto.

Il testimone invisibile, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Remake italiano di un avvincente noir spagnolo ricco di colpi di scena, con protagonista Riccardo Scamarcio.

I programmi in chiaro



Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale in una serie tv che racconta l’epopea pre e post naufragio di alcune persone.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

The Foreigner, ore 21:20 su Italia 1

Jackie Chan è un proprietario di un ristorante di Chinatown che dà la caccia ad alcuni malviventi irlandesi.

Conflitto di classe, ore 21:15 su La7

Un padre e una figlia si ritrovano messi contro in tribunale come avvocati di accusa e difesa.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.