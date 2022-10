Film stasera in TV da non perdere domenica 16 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 16 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Killer elite, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Robert De Niro e Jason Statham in un thriller misto ad azione. Un ex killer torna in azione per salvare un amico.

San Andreas, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dwayne “The Rock” Johnson in un disaster movie. Dopo un cataclisma, un pilota di elicotteri cerca di salvare i suoi cari.

Killer elite, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Robert De Niro e Jason Statham in un thriller misto ad azione. Un ex killer torna in azione per salvare un amico.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La signora dello zoo di Varsavia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jessica Chastain nella storia vera dei custodi dello zoo di Varsavia che salvarono tanti ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Petra 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Serie tv con Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, ispirata al personaggio dei romanzi di Alicia Giménez-Bartlett.

Cold War, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Storia d’amore tormentata nell’Europa divisa dal muro di Berlino. Miglior regia a Cannes nel 2018.

Film commedia da vedere stasera in tv



Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia sugli stereotipi in un cui una famiglia viene sconvolta dalla conversione all’Islam della figlia.

Lasciarsi un giorno a Roma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film Sky Original con Edoardo Leo e Claudia Gerini. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro vita insieme.

Quo Vado?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

Film romantico da vedere stasera in tv



Ghost – Fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Classico con Patrick Swayze e Demi Moore. Il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua ragazza.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Anon, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Clive Owen e Amanda Seyfried in un thriller fantascientifico nel quale un detective segue una donna ribelle al governo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo film della trilogia delle Gemme tratta da un romanzo.

I programmi in chiaro



Mina Settembre, ore 21:25 su Rai 1

Serie Tv con Serena Grande tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Scherzi a parte, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione del famoso format sugli scherzi ai vip.

Jurassic World: Il regno distrutto, ore 21:20 su Italia 1

Quinto film sulla saga di Jurassic Park, con Chris Pratt nei panni del protagonista.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Way down – Rapina alla Banca di Spagna, ore 21:30 su TV8

Freddie Highmore in un film Sky Original. Uno studente escogita un piano per rubare un tesoro inviolabile della Banca di Spagna.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove

Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.