The Mean One trasformerà il Grinch in un maniaco omicida

Chi ama il Grinch potrebbe essere contrariato o divertito da questa notizia che arriva dagli Stati Uniti. Si è già diffusa la notizia di una versione horror dell'adorabile Winnie The Pooh, ma ora anche l'amato personaggio reso iconico da Jim Carrey con il film di Ron Howard del 2000 tornerà sul grande schermo in una veste diversa. L'hater del Natale, infatti, dovrebbe trasformarsi in un serial killer per The Mean One, un film prodotto da XYZ Films che renderà il Grinch un maniaco omicida.

The Mean One: la sinossi ufficiale leggi anche Il Grinch: indovinate chi ha rubato il Natale? La trama ufficiale rilasciata dalla produzione del film è la seguente: In questa nuova audace parodia, The Mean One è un brontolone peloso, dalla pelle verde vestito da Babbo Natale, che vive su una montagna sopra la città di Newville, disprezzando la stagione delle feste. La giovane Cindy Chi Lou, i cui genitori sono stati massacrati da The Mean One una ventina di Natali or sono, torna in città per cercare di chiudere col passato…ma sta per scoprire che questo demonio col cuore di due taglie più piccolo è ancora abbastanza desideroso di affettare l’arrosto.

The Mean One: cast e creatori David Howard Thornton prenderà il posto di Jim Carrey per questo Grinch horror, affiancato da Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher come resto del cast. La regia di The Mean One è affidata a Steven LaMorte e la sceneggiatura è scritta da Flip e Finn Kobler. Il film arriverà a Dicembre in America, ma al momento non abbiamo conferme per quanto riguarda la distribuzione in Italia e in Europa.

Un perfetto slasher natalizio «In quanto fan appassionato di horror stagionali (e del franchise di Terrifier), The Mean One è esattamente il tipo di film che va a finire sulla mia bella lista personale. Questo film è una grande idea nel quale vedremo la svolta ferocemente sovversiva di David Howard Thornton, e XYZ Films è davvero orgogliosa di proporre questo – molto presto iconico – slasher natalizio al pubblico per il prossimo periodo delle festività» ha dichiarato Alex Williams, manager delle acquisizioni e dello sviluppo XYZ Films.