Amanti del genere action e dell'originalità allo stato puro, l'appuntamento da segnare nell'agenda a caratteri cubitali è quello con il film Una notte violenta e silenziosa (Violent Night). Arriverà nelle sale il primo dicembre e ci mostrerà per la prima volta in assoluto un Santa Claus a dir poco inedito...

Il Babbo Natale atipico in questione è interpretato da David Harbour.



In queste ore è stato condiviso il trailer ufficiale del film, un video che sta già entusiasmando tutti quegli spettatori che alla proverbiale “Silent Night” della canzone natalizia preferiscono di gran lunga questa "Violent Night" tutta adrenalina e punizione dei cattivoni.

Perché qui Santa Claus non è certo un cattivo, non confondiamoci: nel film Babbo Natale è il Punisher per eccellenza, quello che davvero finalmente farà capire a quelli che sono stati cattivi che non ci sarà nessun regalo per loro, anzi...



La casa di produzione 87North e i produttori di Io sono nessuno, John Wick, Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw ci regalano per questo Natale un thriller dicembrino dark, in cui il rosso rimane comunque la tinta ufficiale ma non perché questa sia la nuance tipica del Natale, bensì perché qui a fare da filo conduttore è il fiotto di sangue, che esce copioso dai corpi di chi verrà punito perché ha fatto il cattivo.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Una notte violenta e silenziosa (Violent Night) nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.