The Land of Dreams è il primo lungometraggio di Nicola Abbatangelo, presentato in anteprima come Evento Speciale ad Alice nella Città - Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. 01 Distribution ha pubblicato il trailer della pellicola mostrandone i protagonisti e raccontandone la sinossi.