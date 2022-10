Petra, la recensione della terza storia " Carnevale diabolico"

Su Sky Cinema è andata in onda la terza storia di "Petra" con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi. Ecco le prime impressioni della nuova produzione targata Sky Original. Prossimo appuntamento con Petra sarà mercoledì 12 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. Disponibile anche on demand

Petra Delicato è tornata ancora una volta in prima serata su Sky Cinema (disponibile sempre on demand) con un nuovo caso da risolvere. Stiamo parlando di "Carnevale diabolico", la terza delle quattro storie di Petra - Seconda stagione , la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM. Una storia vibrante, piena di colpi di scena e di inquietanti verità che, centellinate, vengono a galla pian piano e che trovano la soluzione soltanto nei minuti finali della puntata.

La trama in breve (con qualche spoiler)

C’è uno strano carnevale e strane maschere che si aggirano per le vie del centro come fossimo su un bizzarro set teatrale; c’è il mistero di un ragazzo travestito da diavolo ritrovato ucciso; poi la morte del suo miglior amico che viene ritrovato riverso a terra con indosso una maschera di maiale. Suicidio o ancora un omicidio? In mezzo le indagini di Petra e Antonio che portano alla luce vite sregolate, a base di feste, cocaina e alta cucina; vecchi segreti tenuti ben nascosti nati sui banchi di un liceo che sanno di amori traditi; un professore espulso che vive in solitudine e un vecchio albergo abbandonato e in disuso. Tantissimi elementi che saranno proprio Petra e Antonio a rimettere insieme per risolvere un caso dove niente è come sembra e distinguere vittime e carnefici sarà molto complicato. Ma ci sono anche belle notizie di cui veniamo a conoscenza. Antonio e Beatrice si sposano con Petra come testimone. Lo farà? Lo scopriremo nell'ultima e immancabile storia che sarà su Sky Cinema e su NOW, mercoledì 12 ottobre alle 21.15.