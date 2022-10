Z: vuole giocare, trama e cast dell'horror di Brandon Christensen

Z: vuole giocare, la trama

Z Vuole Giocare racconta la storia di Joshua, un bambino di otto anni che si è creato un amico immaginario di nome Z, con cui passa il tempo a giocare. Inizialmente i genitori Beth e Kevin considerano la fantasia del piccolo innocua, ma ma ben presto si renderanno conto dell'influenza malviagia di Z su Joshua. Il bambino, infatti, inizierà a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcuno che i genitori a malapena riconoscono. Diventerà infatti scontroso, maleducato e violento. Solo riscoprendo il proprio passato, Beth capirà come Z, in realtà, non sia poi così così immaginario. Dietro la macchina da presa del film troviamo Brandon Christensen, mentre la sceneggiatura è dello stesso Brandon Christensen insieme a Colin Minihan. Alla produzione di Z: vuole giocare troviamo invece Chris Ball, Brandon Christensen, Kurtis David Harder e Colin Minihan. Negli Stati Uniti il film è uscito su Shudder, canale streaming specializzato in horror.