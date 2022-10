The Wonder, il trailer del dramma psicologico con Florence Pugh

Online le prime immagini del nuovo film targato Netflix con Florence Pugh protagonista che uscirà il prossimo Novembre Condividi

Dopo la recente apparizione nel cast di "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde, l'attrice 26enne Florence Pugh sarà un'infermiera inglese in The Wonder, un thriller drammatico in costume che andrà in onda su Netflix a Novembre. Le prime immagini si possono vedere nel trailer ufficiale pubblicato poche ore fa. Presentato in anteprima al Telluride Film Festival e a Toronto, il film è ambientato nel 1862, tredici anni dopo la Grande Carestia.

The Wonder: di cosa parla il film? vedi anche Jennifer Lopez, il trailer del nuovo film Un Matrimonio Esplosivo Basato sul libro omonimo di Emma Donoughe del 2016 e adattato per lo schermo dalla stessa autrice, The Wonder segue Lib Wright, una infermiera chiamata a occuparsi di una giovane ragazza irlandese, Anna O’Donnell, che non mangia più niente da quattro mesi, dal giorno del suo undicesimo compleanno. La famiglia cattolica è molto preoccupata, anche se la ragazza esternamente sembra perfettamente in forma. Quest’ultima sostiene di sopravvivere per “una manna dal cielo”, ma la sua salute presto peggiora e Lib deve sfidare la fede della comunità devota che vuole a tutti i costi credere ignorando le conseguenze.

Il trailer di The Wonder leggi anche Black Panther: Wakanda Forever, il trailer finale del film “Anna è in pericolo” dice Lib nel trailer e aggiunge: “Sono qui per scoprire la verità”. Poi uno scambio tra lei e Anna si sofferma sui pericoli del digiuno facendo intuire che il film si concentrerà sui disturbi alimentari, un problema sempre molto attuale tra le giovani generazioni. Nel trailer vediamo Florence Pugh negli abiti d’epoca e l’attrice ha condiviso su Instagram una foto del film scrivendo: “in giro per le colline irlandesi nell'ultima settimana ed è stato davvero un magnifico inizio per un film bellissimo ed emozionante". "Che storia in cui tenerci i denti, che troupe lavorare al fianco e un fantastico regista Sebastian Lelio a guidarci!”.