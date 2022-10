I Versace, iniziate le riprese del film a Reggio Calabria. FOTO

“Mostreremo una città bellissima”, ha dichiarato Mimmo Calopestri, regista del film I Versace che ha iniziato a girare a Reggio Calabria il 3 ottobre 2022. Come suggerisce il titolo questo lungometraggio racconterà i primi anni di vita dello stilista Gianni Versace, originario proprio di quella zona d’Italia. La produzione è firmata Qualityfilm e Minerva Pictures e le location scelte per il momento sono il lungomare Falcomatà e il quartiere di Gallico.

Reggio Calabria, un set a cielo aperto

La prima società venne costituita nel 1972 proprio a Reggio Calabria, la città della famiglia Versace. La sede era nello studio di commercialista del fratello di Gianni, Santo, e iniziò l’avventura glamour e creativa nel mondo della moda. Reggio Calabria quindi fu in un certo senso una protagonista della vita e dell’opera del celebre stilista conosciuto ormai in tutto il mondo, scomparso in circostanze tragiche già raccontate in documentari e serie tv.