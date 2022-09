Film stasera in TV da non perdere venerdì 30 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 30 settembre, in TV su Sky. Azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Beverly Hills Cop III, ore 21:15 su Sky Cinema Comedy

Una nuova missione per Eddie Murphy diretto da John Landis. In un parco di divertimenti di Los Angeles, Axel Foley deve sgominare una banda di falsari responsabili della morte del suo capo.

Film thriller da vedere stasera in tv

Crimson Peak, ore 21:15 su Sky Cinema Suspense

Tom Hiddleston, Mia Wasikowska e Jessica Chastain in un horror gotico di Guillermo Del Toro. Un'aspirante scrittrice affronta spaventose presenze nella casa di famiglia del marito.

The Call, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Halle Berry e Abigail Breslin in un thriller tesissimo. Una centralinista del 911 deve negoziare con uno psicopatico per salvare una ragazza rapita e rinchiusa in un bagagliaio.

Film western da vedere stasera in tv

Maverick, ore 21:00 su Sky Cinema Collection

Mel Gibson e Jodie Foster in un'avventura al tavolo da gioco. Un incallito giocatore d'azzardo partecipa a un torneo di poker dove incontra una donna affascinante e spregiudicata.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Moonacre - I segreti dell’ultima Luna, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura fantasy con Dakota Blue Richards. La tredicenne Maria si trasferisce a casa di un eccentrico zio e finisce in un mondo misterioso, dove scopre di essere una principessa.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Swing - Cuore da campioni, ore 21:00 su Sky Cinema Uno

Michael Shannon in uno sport-drama ambientato nel mondo del canottaggio statunitense. Un veterano di guerra deve risollevare le sorti di un team universitario caduto in disgrazia.

Operazione Valchiria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Cruise e Kenneth Branagh nella pellicola di Bryan Singer che rilegge uno storico evento. Seconda guerra mondiale: un ufficiale nazista elabora un piano per uccidere Adolf Hitler.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Last knights, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Clive Owen e Morgan Freeman in un'avventura ambientata nel Medioevo. Cacciato dal proprio castello, un cavaliere ordisce la sua vendetta nei confronti dell'imperatore.

Film romantico da vedere stasera in tv

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:15 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica e multietnica con Berenice Bejo. Parigi: sulle tracce del padre, l'indiano Aja si addormenta in un negozio Ikea, in un armadio che sta per essere spedito in Inghilterra.

I programmi in chiaro

Tale e quale show, ore 21:30 su Rai 1

Programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti

Le ultime parole del boss, ore 21:25 su Rai 2

Documentario sulla vita di Giuseppe Salvia, vicedirettore del penitenziario di Poggioreale ucciso nel 1981.

I predatori, ore 21:25 su Rai 3

Film commedia con Pietro Castellito e Giorgio Montanini, diretto da Sergio Castellito.

Quarto Grado, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi

Viola come il mare, ore 21:43 su Canale 5

Serie tv in prima visione con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Rambo, ore 21:20 su Italia1

Film d’azione con Sylvester Stallone e Richard Crenna, diretto da Ted Kotcheff

Propaganda Live, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Diego Bianchi.

Masterchef, ore 21:30 su TV8

Programma di intrattenimento culinario

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Programma di intrattenimento con Maurizio Crozza.