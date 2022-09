Don't Worry Darling, Kiki Layne e le sue scene tagliate

Dopo il presunto spunto di Styles e l’alterco Wilde-Pugh continuano le controversie del film. Quali scene sono state tagliate? Condividi

Il 22 settembre è uscito nelle sale italiane Don't Worry Darling, il film di Olivia Wilde che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 scatenando anche alcuni gossip per malcontento sul set e tra i membri del cast come Harry Styles e Chris Pine. Ora anche l'attrice Kiki Layne si è lasciata andare rivelando qualcosa sulla lavorazione del film. A quanto afferma sarebbero state tagliate molte scene in fase di montaggio finale.

Dove sono finite le scene di Layne e Stachel? approfondimento Don't Worry Darling, pubblicato lo spot del film con Harry Styles Kiki Layne in Don’t Worry Darling interpreta Margaret, una delle mogli casalinghe del progetto Victory che comincia a lanciare segnali di instabilità e accusa il personaggio di Chris Pine di trattenere lei e gli altri in quella comunità contro la loro volontà. L’attrice su Instagram ha condiviso un post che promuoveva il film, ma ha sottolineato anche che molte scene che lei stessa ha girato con Ariel Stachel non sono arrivate sul grande schermo. “La cosa migliore di #DontWorryDarling è che ho avuto la fortuna di incontrare Ariel Stachel. Ci hanno tagliato fuori dalla maggior parte del film, ma noi prosperiamo nella vita reale" ha detto Laybe in un video dal set del film sui social.

La faida sul set di Don’t Worry Darling GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film I membri del cast di Don’t Worry Darling hanno smentito le voci di faida sul set del film. La polemica sul presunto spunto di Styles su Chris Pine a Venezia ha fatto il giro del mondo e fino a pochi giorni fa Olivia Wilde ospite in vari programmi tv intorno al mondo ha confermato che non è avvenuto niente di simile. Tuttavia Stachel ha visto il post di Layne e ha risposto: “Amore mio. Sei una regina e il tuo talento brilla così luminoso”. E ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto in cui sono entrambi sul set del film di Olivia Wilde. “La mia parte preferita della mia esperienza in Don't Worry Darling. Questa donna ha fatto un lavoro fenomenale e l’ho amata fin dal primo momento in cui l'ho incontrata" ha scritto Stachel.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Don't Worry Darling: Olivia Wilde e Harry Styles alla premiere a NYC La regista del discusso thriller psicologico presentato a Venezia e alcuni interpreti del cast, tra cui l'acclamata popstar, sono stati al centro di una speciale proiezione all'AMC Lincoln Square Theatre, in vista dell'uscita della pellicola nelle sale. In Italia il titolo è atteso per il 22 settembre. Ecco le foto Bagno di folla per Olivia Wilde e per i membri del cast di Don't Worry Darling, pellicola proiettata a New York in anteprima dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. La trentottenne è sia regista che interprete del film Olivia Wilde, in abito scuro Saint Laurent by Anthony Vaccarello, si è concessa generosamente ai fotografi. Nella pellicola, la regista interpreta uno dei personaggi chiave della storia Co-protagonista con Florence Pugh, Harry Styles ha fatto una pausa dai suoi concerti al Madison Square Garden per spostarsi al Lincoln Square Theatre. La sua performance è stata particolarmente lodata dalla stampa di settore

Don’t Worry Darling, i risultati Don't Worry Darling ha incassato oltre 19 milioni di dollari nel suo weekend di apertura negli Stati Uniti nonostante le varie controversie che circondano il film che i membri del cast hanno negato. La critica non ne ha parlato benissimo fino a oggi, sia in Italia che all’estero, ma questa nuova voce fuori dal coro fa pensare che la produzione non sia stata proprio una passeggiata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KiKi Layne (@kikilayne)