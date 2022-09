Film stasera in TV da non perdere domenica 25 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 25 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Burlesque, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cher e Christina Aguilera infiammano un musical travolgente. Assunta come cameriera in un teatro di Los Angeles, una ragazza si rivela una grande cantante e salva il locale dal fallimento (USA 2011)

Film commedia da vedere stasera in tv

Settembre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nastro d'argento alla commedia d'esordio di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio. Al ritorno dalle vacanze, si intrecciano i destini di tre personaggi pronti a cambiare vita (ITA 2022)

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba in una frizzante commedia. L'impacciato Greg dovrà dimostrarsi all'altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia (USA 2010)

Film azione da vedere stasera in tv

Ade'le e l'enigma del faraone, ore 21:00, Sky Cinema Family

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella (FRA 2010)

Film western da vedere stasera in tv

C'era una volta il West, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta (ITA/USA 1968).

Film thriller da vedere stasera in tv

La preda perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Avvincente thriller con Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli spietati assassini che hanno ucciso sua moglie (USA 2014)

44 Inch Chest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Ray Winstone, Ian McShane e Tom Wilkinson. Con il cuore spezzato per il tradimento della moglie, Colin viene convinto dai suoi amici a rapire e torturare l'amante della donna (GBR 2009)

Vanilla Sky, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Cruise, Penelope Cruz e Cameron Diaz in un film fra sogno e realtà. Un manager con il volto sfigurato, accusato d'omicidio, racconta a uno psichiatra la sua incredibile storia (USA 2001)

I programmi in chiaro

Soliti Ignoti - Il Ritorno (Gioco), ore 20:35 su Rai 1

Il concorrente dovrà abbinare correttamente gli 8 “Ignoti” e potrà vincere con il gioco finale del parente misterioso.

N.C.I.S. Los Angeles, ore 21:00 su Rai 2

Continuano le avventure della squadra di Chris O'Donnell e LL Cool J, agenti speciali, impegnati, nella capitale californiana, a catturare criminali considerati una minaccia alla sicurezza nazionale.

Il colpo del leone (Film), ore 21:00 su Rai 3

Romain, dottore di un ospedale psichiatrico, aiuta a scappare il paziente Léo Milan, che sostiene di essere un agente segreto.

Quarta repubblica - Speciale repubblica vincitori e vinti, ore 21:20 su Rete 4

Il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro sui temi di attualità e politica.

Scherzi a parte 2022, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi ospiterà famosi personaggi del mondo dello spettacolo, vittime dei temibili scherzi del programma.

Skyscraper, ore 21:20 su Italia 1

Will Sawyer, ex capo di una squadra dell'FBI specializzata in liberazione di ostaggi, è ora responsabile della sicurezza di grattacieli. Inviato per lavoro in Cina, è accusato di aver dato alle fiamme il grattacielo più sicuro al mondo.

G'ole', ore 21:15 su La7

Il campionato del mondo di calcio Espana 1982 narrato dalla voce di Sean Connery.

Calcio - UEFA Nations League - Olanda Vs Belgio, ore 20:45 su TV8

Per UEFA Nations League scendono in campo Olanda - Belgio (6a g.).

Vuoti a perdere, ore 21:25 su Nove

Show teatrale, in cui i comici Ficarra e Picone, mettono in scena il vuoto che sembra contraddistinguere i primi anni del nuovo millennio.