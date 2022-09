Film stasera in TV da non perdere sabato 24 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 24 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Il discorso perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Brillante commedia di Laurent Tirard. Il discorso per le nozze della sorella è per Adrien motivo d’ansia. Saprà elogiare l’amore lui che è in crisi con la fidanzata?

Giovani, carini e disoccupati, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ben Stiller dirige Winona Ryder e Ethan Hawke in una commedia generazionale. Una giovane laureata filma i suoi amici per raccontarne dubbi, frustrazioni e aspirazioni artistiche.

Cose nostre - Malavita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Luc Besson dirige Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una black comedy. Sotto tutela dell'FBI in Francia, un ex boss non rinuncia ai modi da gangster provocando esilaranti malintesi.

Film di azione da vedere stasera in tv

Tartarughe Ninja, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Le valorose tartarughe mutanti tornano in un action mozzafiato con Megan Fox. Le sorti di New York, soggiogata da Shredder, sono nelle mani dell'eroico quartetto e di una bella reporter.

The Peacemaker, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

Film thriller da vedere stasera in tv

The Raven, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Negli incubi di Edgar Allan Poe in un thriller gotico con John Cusack. 1849: il celebre scrittore affianca un detective per indagare su un killer che si ispira ai suoi racconti.

Elle, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Michele Leblanc e' una donna di ghiaccio, sia nella vita privata che in quella lavorativa dove gestisce una grande azienda di videogiochi.

I programmi in chiaro

Arena Suzuki 60 70 80 e... 90, ore 21:25 su Rai 1

I tre spettacoli firmati Rai1 dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e 90 per celebrare i maggiori successi della musica italiana e internazionale dall’Arena di Verona.

S.W.A.T.,ore 21:20 su Rai 2

La serie tv dedicata alla squadra speciale S.W.A.T. con al centro le vicende dell’ufficiale di Los Angeles Daniel Harrelson, diviso tra il suo lavoro e gli amici di una vita conosciuti in strada.

Indovina chi viene a cena, ore 21:20 su Rai 3

Il programma di inchiesta firmato Rai3 che porta l’attenzione su ambiente, animali, modelli alimentari sostenibili e i danni del sistema di sfruttamento.

Kidnap, ore 21:25 su Rete 4

In seguito al rapimento del figlio, Kate decide di non attendere l’aiuto della polizia e di lottare in prima linea per riportare il proprio figlio a casa sano e salvo.

Tu si que vales 2022, ore 21:20 su Canale 5

Maria De Filippi conduce il talent show, al quale ognuno può partecipare, se dotato di un qualsiasi talento. Il montepremi? 100.000 euro.

I Croods, ore 21:20 su Italia 1

L’avventura divertente e spassosa della preistorica famiglia dei Croods, che guidati dal capofamiglia Grug dovranno scontrarsi con la legge dell’evoluzione.

Sotto il segno del pericolo, ore 21:15 su La7

L'agente della CIA Jack Ryan si trova ad affrontare un'organizzazione di narcotrafficanti colombiani durante l’indagine di un omicidio.

Venom, ore 21:30 su TV8

Il giornalista Eddie Brock ottiene poteri sovrumani dopo essersi fuso con un essere alieno. Conosciuto come Venom, il nuovo essere dovrà districarsi tra la pericolosità del nuovi poteri e la volontà di Eddie di sfruttarli a proprio vantaggio.

Mafia Connection - I narcos albanesi, ore 21:25 su Nove

Un’inchiesta approfondita sulla nuova mafia albanese, principale fornitore di marijuana in Europa e competitor della ‘Ndrangheta nel mercato della cocaina.