Brendan Fraser ha preso posizione sulla cancellazione di Batgirl

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Non tanti lo sanno ma all’inizio degli anni Novanta, quando ancora produrre un film sui supereroi era considerato un mezzo azzardo, un produttore tedesco creò un film a basso budget su I Fantastici Quattro. L’idea di Bernd Eichinger era di produrre una pellicola anche di qualità infima ma che gli permettesse di non perdere i diritti sugli eroi del fumetto Marvel. Il risultato non venne mai ufficialmente distribuito ma, un paio di anni dopo, delle copie pirata del film apparvero sul mercato guadagnandosi nel tempo il titolo di “scult” per molti fan. Non sappiamo se anche Batgirl un giorno vivrà una simile imprevedibile resurrezione ma di certo tutto il cast che ha partecipato a questo progetto abortito a un passo dall’uscita un po’ se lo augura. A oggi è difficile ipotizzare un lieto fine per la pellicola, che in realtà era tutt’altro che un lavoro senza ambizioni, come testimoniano i nomi coinvolti. Tra questi anche l’attore Brendan Fraser che si è esposto in modo chiaro, non nascondendo la sua delusione per l’epilogo della vicenda.

In occasione della sua presenza al Toronto International Film Festival, Brendan Fraser ha parlato per la prima volta dell’affaire Batgirl , cancellato dopo la fusione tra Discovery e Warner Bros che aveva cambiato i vertici direttivi dell’azienda. Proprio uno dei manager di Discovery, Gunnar Wiedenfels, aveva qualche giorno fa parlato della scelta operata spiegando come il film fosse stato cancellato per il desiderio da parte dello studio di “privilegiare i blockbuster destinati al grande schermo”. Fraser non si è pronunciato direttamente sulla qualità del lavoro ma ha evidenziato come esistesse secondo lui un pubblico anche per Batgirl , e lo ha fatto senza peli sulla lingua: “Beh, smettere di parlarne solo perché Gunnar Wiedenfels non vuole che la gente non ci pensi più, questo è quello che ho letto…è deludente. I fan volevano davvero vedere questo film. Leslie Grace è una forza. Il film è stato girato e concepito per uno schermo più piccolo. In quest’epoca in cui siamo distribuiti sia sui servizi streaming sia nei cinema, quello è finito per essere il classico canarino nella miniera di carbone. Cosa abbiamo imparato da questo? A lavorare con registi fidati, come Darren (Aronofsky)”.

Michael Keaton diplomatico, la star arrabbiata e misteriosa e il finto trailer

vedi anche

Batgirl, “proiezioni funebri” per il cast prima di eliminare il film

Non proprio la più diplomatica delle risposte quella della star che, dopo essersi rilanciato con The Whale diretto da Darren Aronofsky e passato a Venezia, era pronto a lanciarsi in una nuova sfida: interpretare il folle piromane Firefly, antagonista principale di Batgirl. Più politicamente corretta è stata invece la dichiarazione di Michael Keaton, che sarebbe tornato per l’occasione a indossare la tuta di Batman a distanza di più o meno un trentennio dall’ultima volta nei film di Tim Burton: “Credo sia stata una decisione economica. Devo supporre che sia stata quella corretta. Onestamente non so cosa dire. [...] Quando rivedrete il mio Batman? Magari pure più tardi, stanotte, se siete abbastanza fortunati! Scherzo. Non lo so. Vedremo. Ma è stato bello. Divertente. Davvero non ho idea”.

A esprimersi sul film è arrivata poi anche un’altra star della pellicola, rimasta anonima, che ha definito a IndieWire il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav senza mezzi termini “un imbecille”. “Sono molto offeso da ciò che è successo e mi sento davvero male per i registi e per Leslie Grace, con i quali abbiamo tuti lavorato meravigliosamente, così come con tutti i tecnici. È stata una sfida enorme e gratificante fare questo film durante il Covid e il freddo di Glasgow. Ma nessuna di queste cose è importante per un imbecille come David Zaslav. La sua codardia è mozzafiato. Sono contento di aver partecipato e auguro il meglio a tutti coloro che sono stati coinvolti, eccetto che ai colletti bianchi alla Warner Bros.. Ma tutti vengono sostituiti prima o poi”, ha detto la fonte anonima facendo capire come la proiezione unica per chi ha partecipato al film non sia bastato a tutti come parziale risarcimento. Intanto uno dei registi della pellicola Adil El Arbi ha usato i suoi social per condividere un finto trailer del film, creato su internet dagli artisti di dagli artisti di Corridor Digital mischiando loro riprese e frammenti di altri film. Un lavoro credibile e affascinante che non fa che aumentare nei fan il rammarico per quello che sarebbe potuto essere.