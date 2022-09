Pinocchio, Tom Hanks parla dei film Disney che ama

Cinema

In attesa che arrivino i film di Robert Zemeckis e Guillermo Del Toro dedicati al celebre burattino, un viaggio alla scoperte dei titoli più noti che hanno trasportato sullo schermo le pagine del libro per ragazzi 'Le avventure di Pinocchio'

Le avventure di Pinocchio è un film incompiuto che avrebbe dovuto essere il primo film d'animazione italiano. Basato sul celebre romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, il lungometraggio venne messo in produzione dalla CAIR (Cartoni Animati Italiani Roma) nel 1935 ed era previsto per la distribuzione da parte della De Vecchi l'anno successivo,ma non fu mai completato per difficoltà produttive e mancanza di finanziamenti