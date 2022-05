Pinocchio, primo teaser trailer del nuovo live action Disney

Cinema

1964 – ALLARME A N.Y. ARRIVANO I BEATLES! (1978) - Steven Spielberg, dopo aver scoperto Zemeckis, lo lancia affidandogli questo film come sua prima regia. È la storia di un gruppo di amici adolescenti del New Jersey che vogliono a tutti i costi vedere i Fab Four, sbarcati negli Usa nel febbraio del 1964 per la loro prima esibizione in suolo statunitense. La canzone I Want to Hold Your Hand (ripresa nel titolo originale del film) era in vetta alle classifiche in quel momento