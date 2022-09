Walter Hill ha 80 anni e il coraggio di un uomo della frontiera. Dopo I cavalieri dalle lunghe ombre (1980); Geronimo (1993), Wild Bill (1995) il cineasta americano torna a cavalcare i sentieri selvaggi del genere western, e non importa si tratti di un film low-budget. Perché Dead for a dollar , è un tributo agli iconici B-Movie firmati da Budd Boetticher , non a caso ricordato alla fine nei titoli di coda. Anche se non mancano gli omaggi al cinema di Sergio Leone e alla trilogia del dollaro, come già si evince dal titolo dell’opera. Presentata fuori concorso alla 79.ma Mostra del Cinema di Venezia, è una pellicola che scalda il cuore come un lungo sorso di bourbon. E non c’era modo migliore per rendere omaggio al regista di Guerrieri della notte che a Lido è stato insignito del premio “Cartier Glory to the Filmmaker”.

Non manca nessuno degli ingredienti tradizionali del western in Dead for a Dollar. Duelli, trielli, primi piani, senoritas, partite a poker, tinozze in cui fare il bagno, prigioni in pieno deserto, business man corrotti, proprietari terrieri avidi. Ma la forza della pellicola abita soprattutto nell’inserire il tutto nella tradizionale cornice del vecchio e selvaggio del west. In questo senso risulta davvero azzeccata la presenza di Rachel Brosnahan. La fantastica signora Maisel lascia il microfono e prende il revolver. Perché non si tratta di una donzella in cerca del principe azzurro ma di una donna in fuga da un marito violento. Una moglie alla ricerca dell’indipendenza tant’è che finirà per essere una delle prime suffragette. Efficace pure la partecipazione delle sue star afroamericane Brandon Scott e Warren Burke, affiancate da Christoph Waltz, sempre a suo agio nei territori di frontiera (basti pensare a Django Unchained) e da Willem Dafoe, ancora una volta sornione e indimenticabile. Sospeso in un paesaggio arido e desolato che rimanda a quello del cult La Sparatoria di Monte Hellman, il film è una sorta di prequel dell’Iliade. Ma questa volta è Elena a guidare le danze. D’altronde come insegna L’uomo che uccise Liberty Wallace: “Siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda".