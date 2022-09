Armageddon Time, il trailer del film con Anne Hathaway

Armageddon Time, di cosa parla

Il film è ambientato negli anni '80 e il giovane attore Banks Repeta interpreta il dodicenne ebreo Paul Graff, che rappresenta una versione romanzata dello stesso James Gray da ragazzino. Quando viene sorpreso a uscire con uno studente nero più grande, John (che ha il volto di Jaylin Webb), Graff viene mandato in una scuola privata a maggioranza bianca legata alla famiglia Trump, in cui però non si trova a suo agio a causa degli insulti razzisti che i suoi compagni rivolgono ai neri. Paul escogiterà allora un piano, insieme a John, per fuggire da New York e scappare in Florida. Ad interpretare i genitori di Graff Anne Hathaway e Jeremy Strong, alias Esther e Irving, determinati a far andare il figlio al college. Ad Anthony Hopkins il ruolo del nonno di Paul, che lo incoraggia a seguire i suoi sogni, ad opporsi ai suoi compagni di classe razzisti e a lottare per chi viene discriminato. Un ruolo, quello dell'attore, che secondo molti lo porterà dritto ad una nomination agli Oscar. Armageddon Time, che ha già conquistato il Festival di Cannes, uscirà negli Stati Uniti il 28 ottobre mentre non si conosce ancora la data di distribuzione nei cinema italiani. La pellicola è una collaborazione tra RT Features, MadRiver Pictures, Keep Your Head e Spacemaker Productions, con Focus Features e Universal che si occuperanno della distribuzione rispettivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo.