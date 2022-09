La rapina del secolo, trama e cast del film ispirato a una storia vera

Trama di La rapina del secolo

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

La trama del film La rapina del secolo è tratta da una storia vera, anche se nella sua trasposizione cinematografica è stato scelto di romanzare parte della narrazione originale per rendere il racconto più avvincente. Tutto ha inizio nel 2005, quando un gruppo di sgangherati rapinatori capitanati da Vitette si introduce nella filiale del Banco Río di Acassuso per la rapina del secolo. Sono in tutto sei le persone che partecipano alla rapina, che si compie in pieno giorno. Le modalità attirano immediatamente l’attenzione della stampa. La rapina è stata compiuta prendendo in ostaggio 23 persone ma senza l’utilizzo di armi vere: i rapinatori hanno utilizzato solamente giocattoli per tenere sotto scacco tutti i clienti presenti nella filiale per quello che le cronache ricordano come il colpo del secolo.