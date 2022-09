Nanny, il trailer dell'horror psicologico di Prime Video

La pellicola firmata Amazon Studios segue le vicende di Aisha, una giovane donna immigrata dal Senegal, che ha scelto di ricostruirsi un futuro negli Stati Uniti. In cerca di lavoro, Aisha viene assunta da una facoltosa coppia di New York e diventa la tata della loro giovane figlia. Il desiderio della donna è far arrivare negli Stati Uniti il piccolo figlio che ha lasciato in Senegal. Aisha spera quindi che il nuovo lavoro le faccia guadagnare abbastanza denaro per poter ricostituire la sua famiglia, ma di fronte alla vita domestica instabile della famiglia appaiono le prime difficoltà. Una presenza misteriosa e violenta inizia a tormentarla prima nel sonno e poi da sveglia, rendendo più difficile la realizzazione del sogno americano che tanto desidera. Il trailer mostra Aisha in un crescendo di preoccupazione e angoscia tra presenze ineffabili e misteri inquietanti.

Nanny, cosa sappiamo sul film

Scritta e diretta dalla regista emergente Nikyatu Jusu, la pellicola annovera nel cast nomi conosciuti. A interpretare Aisha è Anna Diop, mentre Michelle Monaghan ricopre il ruolo della ricca moglie e madre di New York. Nel cast troviamo anche Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker e Leslie Uggams. La pellicola è prodotta da Jusu, Ryan Heller, Sumalee Montano, Nikki Moulterie, Rebecca Cammarata e Grace Lay.

Nanny segna inoltre il ritorno sul grande schermo di Anna Diop, dopo gli ultimi impegni che la vedono alle prese con serie tv. Dopo aver debuttato nel 2006 in Tutti odiano Chris, nel 2015 interpreta Mia in Quantico, mentre dal 2018 ricopre il ruolo di Starfire nella serie TV Titans attrice senegalese naturalizzata americana. Ed è proprio la partecipazione alla serie ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti e ispirata al mondo DC Comics che la rende famosa tra il pubblico. La pellicola Nanny la riporta sul grande schermo, dopo che nel 2021 ha preso parte al film Something About Her di Carl Colpaert e nel 2019 ha recitato in Us di Jordan Peele.