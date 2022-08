Film stasera in TV da non perdere sabato 27 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 27 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Parla più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pascal Elbe' scrive, dirige e interpreta una delicata commedia con Sandrine Kiberlain. Un professore cinquantenne sta perdendo l'udito, ma la sua nuova vicina lo aiuta a riaprirsi alla vita.

Vicky e il suo cucciolo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Toccante storia di amicizia sui monti del Cantal. Dopo la morte della madre, la piccola Victoria si e' chiusa nel mutismo. Un cucciolo di lupo le restituira' la voce e il sorriso.

Perchè te lo dice mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Il premio Oscar Diane Keaton in una spensierata commedia romantica con Mandy Moore e Piper Perabo. Divorziata e madre di tre figlie, Daphne e' una donna nevrotica e possessiva.

Gli idoli delle donne, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nella commedia con Lillo e Greg e Corrado Guzzanti, il gigolo' piu' avvenente in circolazione, trasfigurato da un incidente, dovra' imparare da un guru nuove tecniche di seduzione.

Film di azione da vedere stasera in tv

Special Forces - Liberate l'ostaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

In Afghanistan per un action con Diane Kruger. Una giornalista francese viene rapita e condannata a morte dai talebani. Un commando di forze speciali setaccia il paese per ritrovarla.

Outlander - L'ultimo vichingo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Originale avventura fantascientifica con Jim Caviezel. L'arrivo di un alieno a bordo di un'astronave in avaria sconvolge gli abitanti di un villaggio vichingo.

Blacklight, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Liam Neeson e Aidan Quinn in un action Sky Original. Un ex agente federale e una giornalista rischiano la vita per portare alla luce un complotto che coinvolge i vertici dell'FBI.

Film thriller da vedere stasera in tv

Terminal, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Margot Robbie, Simon Pegg e Mike Myers. Un criminale lavora nell'ombra per intrecciare il destino di due assassini con quello di una cameriera dalla doppia vita.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Everest, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Avventura sulla vetta del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due differenti spedizioni sfidano l'Everest ma vengono sorprese da un'immane tempesta.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Dopo il grande successo ottenuto in autunno, Rai 1 ripropone The Voice Senior, un grande show per tutta la famiglia.

Pallavolo - Mondiali - Italia Vs Canada, ore 21:05 su Rai 2

Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile 2022 Italia - Canada.

Giu' la testa, ore 20:30 su Rai 3

Juan Miranda (Rod Steiger) e' un bandito messicano che si associa con l'irlandese Mallory (James Coburn) per svaligiare una banca.

Guardia del corpo, ore 21:20 su Rete 4

Frank Farmer, ex agente CIA e’ ora una guardia del corpo. Dopo anni al servizio di un magnate Frank prende l’incarico di proteggere la bella rockstar e attrice Rachel Marron.

Se son rose, ore 21:20 su Canale 5

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan.

L'incredibile Hulk, ore 21:20 su Italia 1

E' grosso, verde e inca..to! Chi è? Lo scienziato Bruce Banner e' impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi X.

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare , ore 21:15 su La7

In casa della famiglia Clasky giunge la nuova domestica Flor, e la donna porta le proprie tradizioni messicane a confrontarsi con uno stile di vita diverso.

Matrimonio a quattro mani, ore 21:30 su TV8

Amanda, una ragazzina abbandonata dai genitori, si e' molto affezionata a Diane, l'assistente sociale che si e' presa cura di lei.

Il caso Vannini, ore 21:25 su Nove

La morte di Marco Vannini è ancora oggi avvolta nel mistero. Il 20enne è stato ucciso a casa della sua fidanzata, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in parte incerta.