House Of Spoils, Ariana DeBose protagonista del nuovo film Prime Video

Nuovo impegno all'orizzonte per una delle grandi stelle di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato i dettagli riguardanti House Of Spoils con protagonista Ariana DeBose, reduce dal trionfo alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior attrice non protagonista grazie al ruolo di Anita nella pellicola West Side Story di Steven Spielberg.

house of spoils, i dettagli della pellicola approfondimento Westworld, Ariana DeBose nel cast Al via la produzione targata Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Stando a quanto rilanciato da Deadline, Ariana DeBose sarà la protagonista del thriller psicologico House Of Spoils. L’attrice avrà il compito di rivestire i panni di un’ambiziosa chef che si ritroverà ad affrontare il potente spirito del precedente proprietario del locale.

approfondimento Cinema, tutti i video La pellicola sarà diretta da Bridget Savage Cole e Danielle Krudy e la sceneggiatura sarà basata su una loro idea originale.

Massimo riserbo per quanto riguarda gli altri attori del cast e la data di distribuzione su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), le riprese dovrebbero iniziare questo autunno.

approfondimento Oscar, Ariana DeBose miglior attrice non protagonista: la dedica Lgbtq Julie Rapaport, Head of movies at Amazon Studios, si è pronunciata sulle registe: “Unire la loro sceneggiatura accattivante con il talento incredibile di Ariana è un sogno che diventa realtà e non potremmo essere più entusiasti di portare questa storia sullo schermo e ai nostri clienti in giro per il mondo”.