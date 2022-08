Film stasera in TV da non perdere sabato 20 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 20 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Autumn in New York, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Richard Gere e Winona Ryder in una struggente love story. Sullo sfondo della Grande Mela, un uomo maturo si innamora di una ragazza affetta da una malattia incurabile.

Film commedia da vedere stasera in tv

E' complicato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia romantica con Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. A 10 anni dal divorzio Jack e Jane ritrovano la passione, ma lui si e' risposato, mentre lei e' corteggiata da un architetto.

I delitti del BarLume-Mare forza quattro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tornano i personaggi di Pineta nel 15esimo film della produzione Sky Original. Una forte mareggiata di fine marzo riporta un cadavere proprio sotto al BarLume.

Paper Planes - Ai confini del cielo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sam Worthington in un'emozionante storia di speranza. Dopo la morte della madre, Dylan trova nella passione per gli aeroplanini di carta la risorsa per ricucire il rapporto con il padre.

2 fantasmi di troppo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo dirigono e interpretano un'esilarante commedia. In debito con una strozzina, due amici si fingono medium, ma finiscono per evocare due veri fantasmi.

Film di azione da vedere stasera in tv

Black Water, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren. Un agente, preso in ostaggio in un sottomarino nucleare della CIA, si ribella con l'aiuto di una collega e di un altro prigioniero.

Film fantastico da vedere stasera in tv

Il labirinto del fauno, ore 21:15 su Sky Cinema Due+24

3 Oscar al fantasy-drama di Guillermo Del Toro. Spagna, 1944: mentre l'esercito franchista assapora il trionfo, una bambina si rifugia in un mondo fiabesco dove affronta terribili prove.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Alexander, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Colin Farrell è Alessandro Magno, uno dei più gloriosi condottieri della storia, nell'avventuroso kolossal firmato Oliver Stone e interpretato da un supercast con Angelina Jolie, Val Kilmer e Anthony Hopkins.

Film thriller da vedere stasera in tv

Cassandra Crossing, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Grande sfilata di star per un thriller serrato e ricco di suspense. Sophia Loren, Burt Lancaster, Richard Harris e Ava Gardner sono alcuni dei passeggeri di un treno, sulla tratta Ginevra-Stoccolma.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Dopo il grande successo ottenuto in autunno, Rai 1 ripropone The Voice Senior, un grande show per tutta la famiglia.

Nuoto - Europei Roma 2022 , ore 21:00 su Rai 2

European Championships Monaco Europei Nuoto Roma 2022.

C'era una volta il West, ore 20:30 su Rai 3

Primo film della trilogia di cui fanno parte Giu' la testa e C'era una volta in America.

Sms - Sotto mentite spoglie, ore 21:20 su Rete 4

Tommaso sbaglia a inviare un sms e invece di inviarlo alla propria moglie lo invia alla moglie del migliore amico.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce la nuova edizione del programma che vedrà protagonisti uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo.

Superman e Lois, ore 21:20 su Italia 1

Superman fa visita a Morgan Edge. Intanto, Lois e Chrissy lavorano insieme a un articolo.

Target - Scuola omicidi, ore 21:15 su La7

Gene Hackman e Matt Dillon nel thriller del 1985 diretto da Arthur Penn.

Vento di passioni , ore 21:30 su TV8

Appassionante storia di tre fratelli a cavallo della prima guerra mondiale.

Tutta la verita' - L'enigma del mostro di Firenze, ore 21:25 su Nove

Sedici giovani colpiti a morte nei dintorni di Firenze tra il 1968 e il 1985. Nove racconta una delle storie criminali più famose.