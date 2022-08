Il pataffio, il cast del film dal 18 agosto al cinema

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Ci voleva un parterre di attori davvero di livello per portare al cinema Il pataffio di Luigi Malerba. Il romanzo, scritto nel 1978 e ambientato in un remoto Medioevo pieno di fame e carestia, appariva infatti come un libro “difficile” da adattare per il grande schermo. I motivi andavano ricercati un po’ nella lingua utilizzata (a metà tra il romanesco e un semi latino) e un po’ per il tono buffo delle avventure dei protagonisti, così in contrasto con la desolante ambientazione circostante.

Date le evidenti difficoltà, neanche lo stesso Malerba, che pure aveva tentato l’avventura registica, pensò mai di far diventare il suo libro un film. Va tuttavia ricordato come quest’opera avesse già ispirato in precedenza un grande regista come Mario Monicelli, che usò Il pataffio come riferimento per L’armata Brancaleone.

Oggi il regista Francesco Lagi, nato a Firenze 45 anni fa, prova ad affrontare la grande sfida rappresentata dall’opera di Malerba. Lo fa dopo aver già diretto film come Missione di Pace del 2011 (con Silvio Orlando) e serie di successo, come la recente Summertime. La pellicola, dal 18 agosto nei cinema, rappresenta però anche per lui un’ambiziosa avventura, affrontabile solo con al fianco dei grandi interpreti.